Эко-проект «Остров мечты» продолжит работу в 2017 году при поддержке администрации Владивостока

Проект существует уже четыре года

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 3 апреля, в администрации Владивостока состоялся круглый стол по вопросам оказания помощи в реализации экологического проекта «Остров мечты», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В заседании круглого стола приняли участие заместитель главы администрации города Сергей Черкасов, заместитель начальника управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков, начальник отдела экологической безопасности Сергей Козлов, другие специалисты администрации Владивостока, а также руководитель «Острова мечты» Наталья Якунина и активисты эко-проекта.

Участники круглого стола обменялись опытом работы по ликвидации стихийных свалок на островах Попова, Рейнеке и Русский и обсудили вопрос внедрения на этих островных территориях селективного сбора отходов.

Как отметили эко-активисты Владивостока, администрация города оказывает помощь проекту с организацией вывоза мусора на дальнейшую переработку, в предоставлении инвентаря, поиске волонтеров и партнеров.

«За последние три года с островных территорий Владивостока было собрано и вывезено свыше 6 500 мешков мусора: пластика, стекла, жести и прочих отходов, – рассказала Наталья Якунина. – В этом году также планируем провести различные мероприятия, направленные на экологическое просвещение жителей островов и туристов, а также ликвидацию свалок и установку контейнеров для раздельного сбора мусора. Ежегодно наши акции привлекают большое количество волонтеров: только в прошлом году в работе нашего природоохранного лагеря приняли участие более 200 добровольцев из шести стран. Рады, что проект активно поддерживает администрация города».

В свою очередь Сергей Черкасов отметил важность решения экологических проблем и сохранения окружающей среды в городе.

«Администрация Владивостока в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» запланировала целый комплекс таких мероприятий, – подчеркнул он. – Это и акции по санитарной очистке территорий города, и субботники, и экологические уроки, и экскурсии, и многое другое. Ярким примером участия жителей в развитии проектов экологии является «Остров мечты», мы будем поддерживать общественность всеми возможными ресурсами».

Отметим, Наталья Якунина стала лауреатом ряда молодежных премий Игоря Пушкарёва: в 2014 году - премии «Молодежная инициатива», в 2015 году - «Есть за что!», в 2016 году обладателем премии «Молодежный вектор». Общая сумма полученных грантов – 225 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что жители Владивостока, различные трудовые коллективы все чаще организуют экологические акции по уборке городских и прибрежных территорий. Многие из таких акций проходят при поддержке администрации Владивостока: муниципалитет помогает с инвентарем и вывозом собранного мусора. Самыми массовыми традиционно становятся субботники во время весеннего двухмесячника чистоты, когда тысячи горожан наводят порядок на прибрежных территориях, в лесопарковой зоне, в скверах, на придомовых территориях.