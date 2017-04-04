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Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

Так, рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Каменьв 15 часов 55 минут отменен.

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