Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

Так, рейс 504, следующий по маршруту Владивосток - Большой Каменьв 15 часов 55 минут отменен.