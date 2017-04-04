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Телефономанию можно вылечить, - ученые

Люди часто пользуются телефоном не по назначению
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Специалисты выяснили, что телефонной зависимость страдают десятки тысяч людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa. Однако специалисты смогли выяснить, как бороться с телефономанией.

По словам специалистов, многие люди тратят на телефон по 9 часов в день. Как оказалось, 29% людей не могут продержаться без телефонов.

Специалисты создали, так называемый, «протез телефона», который имеет вес и размеры типичного смартфона. Но при этом у него полностью отсутствуют технические характеристики. По словам авторов изобретения, оно является «блоком черного пластика», внешне напоминающего смартфон.

Ученые хотят обратить внимание людей на то, что они часто используют смартфон не по назначению. 

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