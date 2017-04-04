За минувшие сутки в Приморье потушены три лесных пожара

Введен особый противопожарный режим

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В приморье продолжают бушевать лесные пожары, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. На данный момент тушат пожар в Пограничном районе.

Три лесных пожара ликвидировано за прошедшие сутки в Лесозаводском, Дальнегорском городских округах, Хасанском районе. Задействовано 44 человека личного состава и семь единиц техники. На тушение палов пожарные выезжали 55 раз за сутки. Специалисты отмечают увеличение природных возгораний в связи с повышением температуры воздуха.

Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 37 лесных пожаров на площади более 1 500 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписано 15 марта.