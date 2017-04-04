Стали известны подробности первоапрельского ДТП во Владивостоке

Как рассказали в ГАИ города, несмотря на серьезные повреждения авто, люди не пострадали

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности аварии, произошедшей во Владивостоке вечером 1 апреля. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение автомобиля Suzuki Escudo с Honda Insigh и Toyota Corona произошло около 11 часов вечера. Несмотря на то, что автомобили получили серьезные механические повреждения, люди в аварии не пострадали. Информация о том, была ли женщина-водитель внедорожника пьяна, отсутствует.

Отметим, что по свидетельствам очевидцев, автоледи за рулем Escudo была "под шофе".