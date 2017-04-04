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Стали известны подробности первоапрельского ДТП во Владивостоке

Как рассказали в ГАИ города, несмотря на серьезные повреждения авто, люди не пострадали
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности аварии, произошедшей во Владивостоке вечером 1 апреля. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение автомобиля Suzuki Escudo с Honda Insigh и Toyota Corona произошло около 11 часов вечера. Несмотря на то, что автомобили получили серьезные механические повреждения, люди в аварии не пострадали. Информация о том, была ли женщина-водитель внедорожника пьяна, отсутствует.

Отметим, что по свидетельствам очевидцев, автоледи за рулем Escudo была "под шофе".

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