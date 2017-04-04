Наркопреступник предстанет перед судом в Приморье

Расследование уголовного дела завершено

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В Пограничной районе окончено расследование уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Сотрудники ГАИ обратили внимание на движущийся автомобиль, на котором отсутствовал государственный регистрационный номерной знак. Водитель не выполнил законные требования полицейских об остановке транспортного средства, попытался скрыться от преследования и выбросил на землю газетный сверток. Полицейские остановили автомобиль. При проверке документов установлено, что водителем является ранее судимый 44-летний местный житель, который находился в состоянии опьянения.

С места происшествия был изъят газетный сверток с веществом буро-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством - смесью табака с маслом каннабиса, масса которого в пересчете на высушенное вещество составляет 1,618 граммов, что относится к значительному размеру.

В ходе розыска сотрудники полиции на прилегающей территории частного домовладения, хозяином которого является подозреваемый, были обнаружены и изъяты пластмассовый бидон и пропиленовый полог с веществом растительного происхождения.

Экспертиза установила, что растительное вещество является наркотическим средством каннабисом (марихуаной), масса которого в перерасчете на высушенное вещество составляет свыше 8 килограммов, что квалифицируется как крупный размер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Подозреваемому грозит лишение свободы от трех до десяти лет со штрафом.