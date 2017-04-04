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Общество

В понедельник во Владивостоке произошло 70 аварий

Всего в столице Приморья зарегистрировано более 350 нарушений ПДД
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 70 ДТП, 48 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 9 аварий обошлись составлением европротоколов. В одной из аварий пострадал один человек: обстоятельства этого ДТП выясняются.

За сутки сотрудники ДПС остановили 17 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, 13 водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 14 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей специальными удерживающими устройствами. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили 14 любителей превысить скорость. Остановлено три автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

В отношении 10 водителей автобусов, 21 таксиста и 14 злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 68 автомобилистов. На штраф-стоянку поставлено 62 авто.

Всего в понедельник, 3 апреля, в приморской столице зарегистрировано 354 нарушения ПДД.

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