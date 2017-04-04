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Приморец похитил пенсию у пенсионерки

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Спасска-Дальнего, который сообщил, что проезжая по улице Хрещатинской в селе Спасское, увидел пожилую женщину, которая лежала на обочине дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Мужчина помог 82-летней пенсионерки подняться, расспросил о произошедшем и незамедлительно сообщил приметы нападавшего полицейским. Дежурная часть отдела полиции передала ориентировку наружным нарядам.

Через несколько минут наряд отдела вневедомственной охраны войск Росгвардии задержал 26-летнего мужчину, похожего по описанию на грабителя.

Задержанный дал признательные показания в совершении грабежа.

Похищенные денежные средства обнаружены, изъяты и возвращены потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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