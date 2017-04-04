Приморцы недовольны качеством дорог в крае

Более 45 тысяч жителей края высказали свое мнение

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

За год работы ресурса Голос25 свое мнение успели высказать уже более 45 тысяч приморцев, сообщает РИА VladNews. Голосуют все желающие.

Сайт Голос25 пользуется большой популярность. Жители края могут оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления по нескольким критериям: работа главы муниципалитета, качество дорог, услуг ЖКХ и транспортного обеспечения. Отмечается, что все голосования проходят абсолютно анонимно.

Так удалось выяснить, что 51% опрошенных среди мужчин в возрасте 31-60 лет не удовлетворены качеством дорог в Приморском крае. 1% мужчин в возрасте от 61 года затруднились ответить на вопрос "Удовлетворенность качеством дорог". 46% мужчин в возрасте от 18 до 30 лет также не удовлетворены состояние дорожного полотна в крае.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что в Приморье в критическом состоянии находится мост в районе поселка Домашлино. От опоры моста откололся кусок конструкции.

Специалисты уже успели отметить, что причиной частичной деформации объекта стало весеннее таяние грунта. В результате случившегося одна полоса движение перекрыта. Проезд для большегрузов ограничен. Сейчас решается вопрос о восстановлении нормального движения на данном участке трассы, а также планируется провести планово-предупредительный ремонт.