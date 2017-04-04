Большинство приморцев против найма звезд спорта в региональные команды

Первые промежуточные итоги опроса о краевом бюджете

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Жители Приморья считают, что бюджет края должен быть открытым - то есть, информация должна быть изложена доступным простым гражданам языком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные опроса, посвященного вопросам формирования бюджета региона, проводимого на сайте Управления общественными финансами края.

Как отметили уже поучаствовавшие в опросе граждане (несколько десятков человек), они обычно получают информацию либо из средств массовой информации либо с сайта краевой администрации.

Кроме того, у жителей Приморья есть возможность в опросе выразить свое мнение о необходимости оплаты из бюджета региона приглашенных спортсменов (нередко иностранных). Так, большинство приморцев, принявших участие в тестировании на данный момент, против такого развития событий; люди уверены, что деньги на спорт должны выделяться на выращивание собственных "звезд" спорта, а также на строительство стадионов и площадок для любителей, не имеющих возможности платить за профессиональные занятия спортом.

Напомним, ранее РИА VladNews писало, что соответствующий опрос проводится на сайте Управления общественными финансами региона - с 1 апреля по 1 июня 2017 года.