Приморцы: Санкт-Петербург, мы с вами

В северной столице произошел теракт

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Вечером в понедельник, 4 апреля, приморцы узнали о страшном происшествии, которое произошло в Санкт-Петербурге – врыв в метро, сообщает РИА VladNews.

Жители Приморья соболезнуют родным и близким погибшим в этой катастрофе.

Еще с ночи в социальных сетях жителей края появились публикации с текстом «Санкт-Петербург. Скорбим. 03.04.2017».

В настоящее время северную столицу России поддерживает весь мир. Слова соболезнования выражают все неравнодушные граждане, публичные личности и главы других государств.

Напомним, днем в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв, в результате которого погибли 11 человек.