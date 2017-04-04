Приморцы смогут формировать бюджет края

Опрос стартовал с 1 апреля

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Приморцы могут принять участие в формировании регионального бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Опрос проводится на сайте Управления общественными финансами Приморья.

Респондентам предложат пять вопросов и несколько вариантов ответов. Кроме того, будет возможность указать направление, на которое, по их мнению, бюджетных средств выделено в избытке. Также можно высказать свое мнение по поводу финансирования спортивных команд.

Голосовать можно уже с 1 апреля до 1 июня 2017 года.