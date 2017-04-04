Житель Владивостока был задержан во время изъятия наркотика из тайника

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока задержан 23-летний парень, который изымал наркотики из тайника в районе Седанки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН Приморья. Молодой человек был задержан в ходе межведомственной операции ГУФСИН и УМВД.

Оперативная информация, поступившая несколько ранее, содержала данные о месте и дате изъятия закладки.

У задержанного при себе были два свертка с наркотическими веществами (по данным лабораторного исследования - гашишным маслом массой в пересчете на высушенное вещество 14,640 и 6,682 грамма).

Возбуждено дело по части 2 статьи 228 УК РФ.