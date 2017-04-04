В понедельник во Владивостоке произошло 70 аварий 12:57, 04 апреля В понедельник во Владивостоке произошло 70 аварий (Эксклюзив)
В серьезном ДТП в Приморье пострадал несовершеннолетний ребенок 12:45, 04 апреля В серьезном ДТП в Приморье пострадал несовершеннолетний ребенок (Фото)
Приморцы недовольны качеством дорог в крае 12:34, 04 апреля Приморцы недовольны качеством дорог в крае
Новостная лента
Апрель, 04 вторник
13:04
Игорь Пушкарев: Следствию вновь не удалось меня сломать
13:04
​Политические споры в Приморье набирают обороты
13:04
Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы Фото
12:57
В понедельник во Владивостоке произошло 70 аварий Эксклюзив
12:46
Приморец похитил пенсию у пенсионерки
12:45
В серьезном ДТП в Приморье пострадал несовершеннолетний ребенок Фото
12:34
Приморцы недовольны качеством дорог в крае
12:22
Большинство приморцев против найма звезд спорта в региональные команды
12:11
Футбольный клуб "Луч-Энергия" в меньшинстве едва ли не обыграл астраханский "Волгарь" Видео
11:58
Мост в Приморье обрушился из-за весеннего таяния грунта Фото
11:48
По факту травмирования ребенка во Владивостоке следователи проводят проверку
11:44
Приморцы смогут формировать бюджет края
11:32
Житель Владивостока был задержан во время изъятия наркотика из тайника
11:20
Глонасс: встреча с властями и согласованный митинг Видео
11:02
Минобрнауки: Родивших во время учебы в вузе студенток надо переводить на бюджет
10:54
Приморцы: Санкт-Петербург, мы с вами
10:50
В Приморье проснулись опасные насекомые
10:38
В Приморье зафиксировано 16 возгораний
10:26
Частный дом сгорел в Приморье
10:16
В Санкт-Петербурге завершены поисково-спасательные работы
10:14
На этой неделе в Приморье начнется установка системы ЭРА-ГЛОНАСС
10:02
На рынке акций РФ - падение на фоне известий о теракте в Петербурге
09:46
За неоплаченые штрафы приморец арестован на пять суток
09:43
Евро потерял доверие экономистов
09:41
"100 рецептов" шашлыка от радио VBC
09:34
Мост на трассе Владивосток - Находка может рухнуть в любую секунду Фото
09:28
Владимир Путин возложил цветы у станции метро в Санкт-Петербурге Видео
09:22
Двое приморцев украли башмаки на металл
09:12
По факту взрыва в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело
08:58
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения сегодня, 4 апреля Адреса
08:55
Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°C
07:27
Опрос: Половина россиян ставят личные права выше интересов государства
05:54
В Японии скончался пионер электронной музыки Икутаро Какэхаси‍
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4108 (47) от 04 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пилигрим из Хабаровска объединил славян с эскимосами
«Спартак-Приморье» прыгнул в полуфинал
Подрывники выходят на лед
«Еруслан» взывает к приставам
На 25-летие дружбы Тояма подарит сакуровую аллею
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Происшествия

Житель Владивостока был задержан во время изъятия наркотика из тайника

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В пригороде Владивостока задержан 23-летний парень, который изымал наркотики из тайника в районе Седанки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН Приморья. Молодой человек был задержан в ходе межведомственной операции ГУФСИН и УМВД.

Оперативная информация, поступившая несколько ранее, содержала данные о месте и дате изъятия закладки. 

У задержанного при себе были два свертка с наркотическими веществами (по данным лабораторного исследования - гашишным маслом массой в пересчете на высушенное вещество 14,640 и 6,682 грамма). 

Возбуждено дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье зафиксировано 16 возгораний
10:38, 04 апреля 2017 В Приморье зафиксировано 16 возгораний

Информации о пострадавших нет

Частный дом сгорел в Приморье
10:26, 04 апреля 2017 Частный дом сгорел в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

В Санкт-Петербурге завершены поисково-спасательные работы
10:16, 04 апреля 2017 В Санкт-Петербурге завершены поисково-спасательные работы

На месте происшествия развернут оперативный штаб

За неоплаченые штрафы приморец арестован на пять суток
09:46, 04 апреля 2017 За неоплаченые штрафы приморец арестован на пять суток

Полиция Владивостока проводит рейды

Мост на трассе Владивосток - Находка может рухнуть в любую секунду
09:34, 04 апреля 2017 Мост на трассе Владивосток - Находка может рухнуть в любую секунду

Ограничено движение для большегрузов

Двое приморцев украли башмаки на металл
09:22, 04 апреля 2017 Двое приморцев украли башмаки на металл

Молодые люди задержаны на станции Угольная

По факту взрыва в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело
09:12, 04 апреля 2017 По факту взрыва в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело

Есть погибшие и пострадавшие