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8 канал

Дальнобойщики вышли на митинг во Владивостоке

Акция проходила по всей стране
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 1 апреля, на площадку перед домом молодежи вышли дальнобойщики. Против системы оплаты проезда по федеральным трассам в этот день выступала вся страна. В некоторых городах такие акции закончились массовыми оцеплениями и задержаниями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Во Владивостоке митинг на удивление общественности официально согласовали, однако руку на пульсе – правоохранительные органы держали от начала до конца акции. Да и на самом митинге дальнобойщиков довольно быстро стали переходить на другие волнующие общественность темы.…

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