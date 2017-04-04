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Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Вдесятером да не в обиде. Футбольный клуб "Луч-Энергия" в меньшинстве едва ли не обыграл астраханский "Волгарь". Матч гости Владивостока смогли увести на ничью. Тем временем "Спартак-Приморье" одолел у себя дома баскетбольный клуб "Самара". Третья победа в серии плей-офф принесла нашей команде путевку в полуфинал чемпионата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.