Следом за противниками системы «Платон» в воскресенье на привокзальную площадь вышли и противники системы ЭРА-ГЛОНАСС. Но четких ответов им получить вновь не удалось, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Глонасс: встреча с властями и согласованный митинг
"Потерпите, подождите!"Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.
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