Глонасс: встреча с властями и согласованный митинг

"Потерпите, подождите!"

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Следом за противниками системы «Платон» в воскресенье на привокзальную площадь вышли и противники системы ЭРА-ГЛОНАСС. Но четких ответов им получить вновь не удалось, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.