В Приморье проснулись опасные насекомые

Зарегистрировано семь случаев с присасыванием клещей

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Активность клещей отмечается в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на краевую администрацию. Раннее пробуждение опасных насекомых связывают с теплой погодой.

На прошедшей недели зарегистрировано семь случаев с присасыванием клещей. Самыми активными оказались насекомые Владивостока, Уссурийска, Партизанска, Кавалеровского и Пограничного районов. Из семи пострадавших трое - дети. Два клеща сданы на исследование, которое показало, что возбудители клещевых инфекций не обнаружены. Все "пострадавшие" получили противоклещевой иммуноглобулин.

Отмечается, что за этот же период прошлого 2016 года подобные случаи не зарегистрированы. В департаменте здравоохранения напоминают, что защита от клещей необходима почти всем, ведь большая часть территории Приморья расположена в природном очаге клещевого вирусного энцефалита. Кроме того, клещи переселяются и на городские улицы.