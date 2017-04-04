Минобрнауки: Родивших во время учебы в вузе студенток надо переводить на бюджет

Законопроект проходит стадию общественного обсуждения

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Министерство образования и науки опубликовало проект, согласно которому родившие студентки российских вузов будут включены в список приоритетных категорий учащихся для перевода их на бюджетную форму обучения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Студенток платных отделений колледжей и вузов, родивших малыша в период обучения, предлагается переводить на бюджетные места. Соответствующий законопроект Минобрнауки разместило на федеральном портале проектов НПА еще 17 марта. Эксперты в целом идею одобрили, однако посчитали необходимым предоставлять такие льготы не только матерям, но и отцам.

«Я думаю, что уже к следующему учебному году это уже все будет отлажено», - сказала в интервью глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Она пояснила, что после общественного обсуждения проекта Минобрнауки направит его в Минюст. В случае принятия норма будет действовать уже через 10 дней после публикации документа, и соответственно родившие студентки смогут воспользоваться этим правом.

Данные изменения предлагается произвести с тем, чтобы молодые мамы имели возможность закончить обучение после рождения ребенка.

Отмечается, что в настоящий момент таким правом обладают студенты, которые сдали все экзамены на оценки «отлично» и «хорошо» в двух семестрах, предшествующих подаче заявления, дети-сироты, студенты, которые утратили одного или двух родителей в период обучения, и некоторые другие категории.

В документе, подписанном министром образования Ольгой Васильевой, предлагается дополнить категории лиц, имеющих право на такой перевод, «женщинами, родившими ребенка в период обучения». Впрочем, чтобы перевестись на бюджетное место, просто родить ребенка будет недостаточно. Таким правом могут воспользоваться те студентки, у которых не будет академических задолженностей, а также долгов по оплате за обучение. Помимо этого, в вузе, разумеется, должны быть свободные или освободившиеся бюджетные места.