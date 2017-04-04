В Приморье зафиксировано 16 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 16 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 100 человек личного состава и 27 единиц техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено 32 термоточки в 9-ти муниципальных образованиях: 2 – в Дальнереченском муниципальном районе, 6 – в Лесозаводском городском округе, 5 – в Октябрьском муниципальном районе, 3 – в Партизанском городском округе, 3 – в Пограничном муниципальном районе, 3 – в Пожарском муниципальном районе, 2 – в Ханкайском муниципальном районе, 6 – в Хасанском муниципальном районе, 2 – в Черниговском муниципальном районе. Проверяются.

Ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье сгорел частный дом в селе Раковка.