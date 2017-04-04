Частный дом сгорел в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Уссурийского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Горел частный дом, расположенный на улице Украинская в селе Раковка.

Прибыв по указанному адресу брандмейстеры приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе тушения огнеборцы столкнулись с горением кровли, стен дома, домашних вещей и мебели.

Через 5 минут пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 140 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Рядом расположенные объекты также не пострадали. На пожаре работали 9 личного состава и 3 единицы техники.