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Происшествия

Частный дом сгорел в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Уссурийского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Горел частный дом, расположенный на улице Украинская в селе Раковка.

Прибыв по указанному адресу брандмейстеры приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе тушения огнеборцы столкнулись с горением кровли, стен дома, домашних вещей и мебели.

Через 5 минут пожар был локализован. Общая площадь возгорания составила 140 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Рядом расположенные объекты также не пострадали. На пожаре работали 9 личного состава и 3 единицы техники.

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