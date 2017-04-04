"100 рецептов" шашлыка от радио VBC

Слушатели могут выиграть приятные подарки

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Наверное, с наступлением весны у каждого возникает желание отправиться на природу! Ведь зимой, к сожалению, погодные условия не всегда позволяют

выбраться за город. Вот и настала пора, когда выходные можно провести на свежем воздухе и приготовить ароматные шашлыки. А радио VBC поможет вам в этом!

Ведь уже с 17 апреля в эфире 101,7 fm ведущие поделятся интересными и вкусными рецептами приготовления мяса. И, традиционно, у слушателей будет возможность выиграть приятный подарок от партнёров проекта. Для этого необходимо лишь правильно ответить на вопросы.