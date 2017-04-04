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Политика и экономика

Евро потерял доверие экономистов

Где выгодно приобрести валют во Владивостоке?
Фото: pro-ts.ru Фото: pro-ts.ru
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.13 рублей, а евро - 59.89 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Экономист Денис Ракша сообщил, что мировые Центробанки уже начинают недоверчиво относиться к европейской валюте. По его словам, евро ждет сложная судьба. Скорее всего, в ближайшее время доллар и евро сравняются в стоимости.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Примтеркомбанке за 56.50 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Уссури за 59.00 рублей за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Россельхозбанке за 60.15 рублей, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 59.75 рублей за один евро.

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