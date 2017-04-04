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За неоплаченые штрафы приморец арестован на пять суток

Полиция Владивостока проводит рейды
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники ДПС по городу Владивостоку остановили мужчину-пешехода, который нарушил ПДД в районе перехода проезжей части, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГАИ Приморья. 

Как удалось выяснить, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности в качестве водителя транспортного средства за управление авто, тонировка которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Штраф в размере 500 рублей водитель в предусмотренный законом срок не уплатил. Кроме того, за год приморец привлекался к административной ответственности семь раз, а также имел ранее неоплаченные штрафы. Мужчину доставили в судебный участок, где он был призван виновным в совершении административных правонарушений. Ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством, неуплата административного штрафа в срок предусматривает ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ: наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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