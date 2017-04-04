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Политика и экономика

На рынке акций РФ - падение на фоне известий о теракте в Петербурге

Подъем замедлен, доллар подрос за день
Фото: mirfina.blogspot.ru Фото: mirfina.blogspot.ru
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Рынок акций РФ к вечеру понедельника, 3 апреля, замедлил подъем на фоне известий о теракте в петербургском метро, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Индекс ММВБ топчется в районе 2000 пунктов на фоне высокой нефти и небольшого ослабления рубля.

К 16:35 мск индекс ММВБ составил 2000,77 пункта (+0,2%, максимум дня - 2014,18 пункта), индекс РТС - 1118,09 пункта (+0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная - в пределах 3,3%.

Доллар к вечеру подрос до 56,41 рубля (+0,13 рубля), в то время как утром курс опускался до 55,93 рубля за доллар.

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