На рынке акций РФ - падение на фоне известий о теракте в Петербурге

Подъем замедлен, доллар подрос за день

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Рынок акций РФ к вечеру понедельника, 3 апреля, замедлил подъем на фоне известий о теракте в петербургском метро, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Индекс ММВБ топчется в районе 2000 пунктов на фоне высокой нефти и небольшого ослабления рубля.

К 16:35 мск индекс ММВБ составил 2000,77 пункта (+0,2%, максимум дня - 2014,18 пункта), индекс РТС - 1118,09 пункта (+0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже разнополярная - в пределах 3,3%.

Доллар к вечеру подрос до 56,41 рубля (+0,13 рубля), в то время как утром курс опускался до 55,93 рубля за доллар.