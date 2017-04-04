Мост на трассе Владивосток - Находка может рухнуть в любую секунду

Ограничено движение для большегрузов

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Еще один мост может обрушиться в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в районе поселка Домашлино. Мост, который уже очень много лет находится в аварийном состоянии, начинает рушиться. Как стало известно корреспонденту агентства, от опоры моста откололся кусок конструкции. В результате случившегося было принято решение перекрыть одну полосу движения. Проезд большегрузов по мосту и вовсе запрещен. Всех водителей разворачивают и отправляют в объезд.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС. В результате случившегося собрался масштабный затор.