Двое приморцев украли башмаки на металл

Молодые люди задержаны на станции Угольная

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Двое приморцев похитили на железной дороги башмаки, чтобы сдать на цветной металл, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Задержание молодых людей 19 и 26 лет на станции Угольная произошло после оперативно-розыскных мероприятий по заявлению о хищении восьми стрелочных башмаков с верхнего строения пути на станции Анисимовка.

Справка:

Стрелочный башмак - это клёпаная из полосовой стали (раньше - литая) фасонная подкладка. При наличии горизонтального болта, пропущенного через вертикальную полку уголка и шейку рамного рельса, стрелочный башмак является противо­угонным, а при отсутствии болта - упорным.