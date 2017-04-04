Во Владивостоке сегодня без осадков, +12°C

В крае +20°C

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 4 апреля, погоду в Приморье определяет полем пониженного давления. В крае без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+20°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный сильный. Температура воздуха +10...+12°C, в пригороде до 15.



В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.