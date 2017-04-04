Опрос: Половина россиян ставят личные права выше интересов государства

Но каждый четвертый согласен на ущемление своих прав

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Четверть россиян считают, что в некоторых случаях ради интересов государства можно согласиться с ущемлением прав граждан (24%) или даже готовы поставить государственные интересы выше прав отдельного человека (10%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс Об этом рассказали в "Левада-Центре". В то же время почти половина россиян (47%) убеждена, что каждый человек имеет право бороться за свои права, пусть это идет вразрез с интересами государства.

Еще 13% утверждают, что права отдельного человека всегда важнее интересов отдельного государства, показал опрос, проведенный 2-6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

По мнению каждого третьего (31%) "государство нам дает немало, но можно требовать и большего". С 2006 года сторонников этой точки зрения стало вдвое больше - с 15%.

При этом 31% россиян полагает, что "государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны" (39% в 2006 году).

В свою очередь каждый пятый (19%) уверен, что надо "заставить государство служить нашим интересам" (27% в 2006 году). Еще 11% респондентов считают, что "государство сейчас в таком положении, что мы должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы", а 4% - что "государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то".