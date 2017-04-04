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Общество

В Японии скончался пионер электронной музыки Икутаро Какэхаси‍

О дате похорон пока неизвестно
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Японский инженер, основатель компании по производству электронных музыкальных инструментов Roland Икутаро Какэхаси умер в возрасте 87 лет. Уроженец Осаки скончался еще 1 апреля, но известно об этом стало лишь сейчас, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Икутаро Какэхаси создал компанию Roland в 1972 году. Компания быстро завоевала лидерство в области разработки и производства электромузыкальных инструментов.

Спросом пользовались синтезаторы японской корпорации и драм-машины — музыкальный инструмент для создания и редактирования повторяющихся музыкальных ударных фрагментов.

Корпорация Roland Corporation, созданная Икутаро Какэхаси, стала одним из лидеров мирового рынка в области создания контроллеров и музыкальных инструментов. Отмечается, что некоторые драм-машины, созданные Икутаро Какэхаси, до сих пор используют звезды хип-хопа и электронной танцевальной музыки.

Надо добавить, что основатель корпорации Икутаро Какэхаси в 2013 году был удостоен премии «Грэмми» за то, что внес вклад в развитие музыкальных технологий.

На сегодняшний день она имеет пять офисов в Японии, США, Италии и Тайване и работает по двум направлениям. Сейчас в компании работают более 3 тысяч человек. Акции Roland котируются на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже.

О дате и месте похорон Икутаро Какэхаси пока неизвестно.

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