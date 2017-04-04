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Общество

На премию «Молодежный вектор» от администрации Владивостока претендуют 80 человек

Выбирать лучших из лучших будут представители администрации Владивостока, городской думы, предпринимательства, творческих и образовательных организаций
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился приём документов от соискателей знака «Молодежный вектор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На денежную премию от администрации Владивостока претендуют 80 молодых и талантливых владивостокцев.

Кто из этих 80 человек станут лауреатом премии, станет известно уже совсем скоро. Первое рассмотрение представленных документов от соискателей состоится на этой неделе, 5 апреля. По результатам рассмотрения будут названы 25 человек, которые станут лауреатами знака «Молодёжный вектор» и получат денежную премию в размере 25 000 рублей.

Как уже стало известно, выбирать лучших из лучших будут представители администрации Владивостока, городской думы, предпринимательства, творческих и образовательных организаций. Члены экспертного совета рассмотрят документы всех кандидатов, проведут заочную оценку деятельности лауреатов.

В состав экспертной комиссии входят:

Председатель комиссии:

Нестеренко Дмитрий Владимирович - начальник управления по делам молодежи администрации города Владивостока.

Заместитель председателя комиссии:

Волков Андрей Васильевич - директор муниципального казённого учреждения «Молодежный ресурсный центр».

Секретарь комиссии:

Полтавцева Анастасия Владимировна – старший специалист 1 разряда отдела по взаимодействию с молодежными и детскими общественными объединениями управления по делам молодежи администрации города Владивостока.

Члены комиссии:

1. Алеко Анна Николаевна – директор государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония».

2. Базилевский Андрей Александрович – директор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Океан».

3. Дубинин Валентин Владимирович – директор по стратегическому развитию ИП Федорищев Алексей Александрович.

4. Пряженников Максим Олегович – генеральный директор общественного учреждения культуры «Приморский краевой дом молодежи», лауреат знака «Молодёжный вектор» 2016 года.

5. Ямщиков Дмитрий Валерьевич – депутат Думы города Владивостока.

Вручение престижной премии «Молодежный вектор» состоится в рамках городского праздника «День молодежи» в июне 2017 года.

Напомним, премия и знак «Молодежный вектор» была инициирована в 2013 году главой города Владивостока Игорем Пушкаревым как форма поощрения талантливых и творческих молодых людей, труд и идеи которых приносят пользу любимому городу.

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