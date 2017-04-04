Проекты развития городской среды во Владивостоке представлены в Токио в ходе российско-японского диалога

Российско-японский диалог стал результатом встречи на втором Восточном экономическом форуме

Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Проекты развития Владивостока и улучшения городской среды представлены 31 марта на VIII заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в Токио, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В работе приняли участие представители Министерства строительства и ЖКХ России, администрации Приморского края, правительства и бизнеса Японии. Стороны обсудили, какие проекты могут вывести Владивосток в число наиболее современных и комфортных городов.

По итогам заседания стороны предварительно остановились на дальнейшей проработке семи проектов, среди которых рыбный рынок в районе Золотого моста, четыре многоярусные парковки в центре города, завершение запуска очистных сооружений, автоматизированная система управления транспортными потоками (система «умных» светофоров), благоустройство парка Минного городка и парка в районе Второй Речки, продолжение обустройства Берега здоровья, строительство малоэтажных экологичных домов.

Большинство этих проектов были разработаны за последние несколько лет по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва. По ряду проектов специалистами городской администрации проведена большая подготовительная работа (подготовка проектов, проведение экспертиз, формирование земельных участков и другие необходимые юридические процедуры). Для полного выполнения проектов необходимые крупные инвестиции.

Напомним, российско-японский диалог стал результатом встречи на втором Восточном экономическом форуме, где премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину совместно развивать Владивосток. В декабре 2016 года в Токио был подписан договор между Агентством ипотечного жилищного кредитования России и японской архитектурно-инжиниринговой компанией Nikken Sekkei о разработке мастер-плана Владивостокского городского округа.