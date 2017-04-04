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Политика и экономика

«Прямая линия-2017»: СМИ назвали вероятные даты проведения «прямой линии» с Путиным

В прямом эфире ежегодно с гражданами Владимир Путин общается с 2001 года
Фото: ullica.ru Фото: ullica.ru
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным скорее всего пройдет в июне, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Коммерсант. 

Общение главы государства с гражданами может быть приурочено ко дню России (12 июня) или Дню защиты детей (1 июня).

Как отмечают эксперты, решение перенести прямую линию на лето может быть обусловлено несколькими факторами. Так, на фоне недавних акций протеста проводить ее сейчас «невыгодно». К тому же к моменту проведения прямой линии вероятнее всего Администрация президента планирует «сформулировать повестку» президентской кампании.

«Коммерсантъ» напоминает, что использование властями «символизма праздников» было одной из главных тем медиафорума ОНФ, который прошел на днях. Особое внимание ОНФ с подачи управления по общественным проектам Кремля уделил идеологии праздников, которые могут способствовать объединению граждан. На данный момент по данным ВЦИОМ у 12 июня один из самых низких рейтингов, а вот День защиты детей, а также День космонавтики (12 апреля) считаются перспективными с точки зрения единения граждан.

О переносе прямой линии с президентом 20 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он объяснил, что Путин проведет прямую линию позже апреля, но еще до августа. «Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему»,— объяснил Песков.

В прямом эфире ежегодно с гражданами Владимир Путин общается с 2001 года. Первая прямая линия в 2001 году была самой популярной у телезрителей — ее посмотрели 72% телеаудитории. Не проводилась прямая линия только в 2012 году. Примечательно, что популярность прямой линии с Путиным несколько снизилась в период, когда он занимал пост премьер-министра. Но после того как в 2014 году Крым был присоединен к РФ, этот телеформат вновь стал популярным.

Самой продолжительной стала программа в 2013 года, тогда Путин отвечал на вопросы 4 часа 48 минут. В прошлом году прямую линию президент провел 14 апреля, и продлилась она 3 часа 40 минут.

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