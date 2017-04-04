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Происшествия

В центре Москвы в квартире обнаружены три трупа

Проводится проверка
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 04 апреля , РИА Vladnews.

В центре Москвы в квартире 1 апреля были обнаружены тела троих мужчин. По предварительным данным, все трое отравились наркотическими веществами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В полицию обратилась мать одного из погибших. Женщина сообщила, что в квартире дома находится ее сын, но дверь никто не открывает.

Сотрудники правоохранительных органов взломали дверь и обнаружили три трупа.

«Днем, 1 апреля 2017 года в квартире, расположенной на Павелецкой площади в Москве, обнаружены тела хозяина квартиры 1989 года рождения и его знакомых 1988 года рождения и 1990 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти - отравление наркотическими веществами», - сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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