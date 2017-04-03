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Общество

Административные комиссии Владивостока накладывают штрафы за незаконную торговлю

Нарушители законодательства пополнят бюджеты Приморского края и Владивостока на почти 170 тысяч рублей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

81 протокол об административных правонарушениях был рассмотрен членами административных комиссий Владивостокского городского округа на минувшей неделе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, в Советском районе штрафы за торговлю и оказание услуг в неустановленных местах были выписаны девяти физическим лицам. Также еще 10 человек были привлечены к ответственности за незаконное размещение торговых лотков. Традиционно в Советском районе незаконные торговцы располагаются в районе ул. Русской, 68, а также в пос. Трудовое по адресам Лермонтова, 5 и 60. Отметим, за торговлю в неустановленных местах для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1500 рублей. За незаконное размещение объектов накладываются штрафы в размере от 1000 до 3000 рублей.

В общей сложности по итогам заседаний административных комиссий нарушители законодательства пополнят бюджеты Приморского края и Владивостока на почти 170 тысяч рублей.

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