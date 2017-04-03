Выставка «Я пилигрим» открылась в «Артэтаже» во Владивостоке

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Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 31 марта, в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) состоялось открытие персональной выставки «Я пилигрим» художника-графика из Хабаровска Александры Анюхиной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С открытием вернисажа присутствующих поздравила заместитель главы администрации Владивостока Елена Щёголева.

«Общаясь с художниками Владивостока, я поняла, что они рады вливанию в творческую среду приморской столицы художников из других городов, - отметила Елена Щёголева. - Александра Анюхина – пилигрим, который движется в правильном направлении. Ведь наша основная задача - сделать так, что людям было хорошо во Владивостоке, чтобы они жили и творили здесь. То, что к нам приезжают художники из других городов, говорит, что мы все делаем правильно. Уверена, что выставка «Я пилигрим» будет интересна горожанам и востребована».

На выставке представлены работы, выполненные в различных графических техниках.

«Я нахожусь в постоянном поиске - поиске себя, своего пути, - рассказала Александра Анюхина. - Чтобы себя реализовывать мне необходимо постоянное движение, поэтому я пробую самые разные эстампные техники – это глубокая печать, высокая печать, смешанная техника, принт на ткани, печатная графика, гравюра на пластике».

Напомним, муниципальный центр современного искусства в старинном особняке на Океанском проспекте был открыт 30 июня – в преддверии 156-го дня рождения Владивостока. А уже в четверг, 6 апреля, в 17 часов в центре современного искусства «Артэтаж» состоится открытие четырёх новых выставочных залов.

Решение о создании муниципального центра современного искусства принял глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

Администрация Владивостока приглашает на выставку «Я пилигрим» всех желающих. Режим работы: среда-пятница с 10 до 19 часов, с 11 до 18 часов – в субботу и воскресенье.