Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудниками отдела МВД России по Ханкайскому району проведена оперативно-профилактическая операция "Капкан". В ее проведении были задействованы оперуполномоченные уголовного розыска, сотрудники отделения по вопросам миграции, привлечены добровольные народные дружины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Цель операции - выявление и пресечение преступлений и правонарушений, связанных с нарушением в сфере миграции, привлечение правонарушителей к установленной Российским законодательством ответственности.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий было выявлено два преступления, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивной регистрацией иностранных граждан. В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных дела.

Сотрудники миграционного отделения выявили 10 административных правонарушений. По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении, из которых 7 - за нарушение режима пребывания иностранных граждан в РФ, 1 - за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ и 2 - за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан.

За совершение правонарушений, связанных с незаконной миграцией, 8 иностранных граждан привлечены к административной ответственности с выдворением за пределы Российской Федерации.Федерации.