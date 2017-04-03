В Приморье чиновник признан банкротом за долг в 200 миллионов

Арбитражный суд региона вынес решение 28 марта

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Первый вице-мэр города Уссурийск Приморского края Сергей Ефремов признан Краевым Арбитражным судом банкротом за долг в 200 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА VladNews. Соответствующее решение суд вынес по итогам заседания 28 марта.

Решением суда у Сергея Ефремова изъяты его банковские карты, ему запрещен выезд за пределы РФ. Введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев. Также с ответчика будет взыскано 6 тысяч рублей в пользу истца (ООО "Корнер") - за судебные издержки. Кроме того, Ефремову нельзя будет 3 года руководить юридическими лицами.

- Администрация городского округа также является юридическим лицом, - отметил представитель истца. - Ефремов уже ограничен в правах. Но самое главное - то, что со стороны администрации Уссурийского ГО нет реакции. Ефремов остается на посту. Компании-истцы подали обращения вице-премьеру Дмитрию Медведеву, секретарю генсовета партии "Единая Россия" Сергею Неверову, губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому и главе Уссурийского городского округа Николаю Рудь.

Также, как отметил представитель ООО "Корнер", в настоящий момент Сергей Ефремов является фигурантом дела по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), которое рассматривается Ленинским районным судом Владивостока. Согласно материалам дела, Сергей Ефремов в бытность свою предпринимателем получил от ряда компаний кредиты и товары для реализации. Эти средства Ефремов не вернул - и начал банкротить бизнес. В процессе банкротства в 2014 году он перешел на службу в мэрию Уссурийска.

Ситуация дошла до вмешательства депутата Ирины Яровой, которая по жалобе уссурийцев направила в прокуратуру заявление о проверке по факту замещения муниципальной должности гражданином, управляющим юрлицом в отношении первого вице-мэра города.