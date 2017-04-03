Команды из Владивостока вышли в финал всероссийской юниор – лиги КВН

Итоги игры

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

31 марта во Владивостоке на сцене Пушкинского театра прошла полуфинальная игра второго сезона регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН в Приморском крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В игре приняли участие команды из пяти муниципальных образований края: Владивостока, Арсеньева, Большого Камня, поселков Новошхатинский и Новый. Победителем стала команда «С чистого листа» (гимназия № 1) из Владивостока.

В состав жюри вошли представители администрации Владивостока, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», а также и Приморской юниор – лиги и школьной лиги КВН.

Напомним, на игре Владивосток представляли участники школьной лиги КВН: «Малая заря», «Нам так надо» и «С чистого листа». Команды представили на суд зрителям и жюри три конкурса: «приветствие», «музыкальный биатлон» и «конкурс одного номера». В финал прошли команды, занявшие с 1 по 3 место.

Итоги игры:

1 место - «С чистого листа» (г.Владивосток);

2 место поделили между собой - «Нам так надо» (г.Владивосток), «Малая заря» (г.Владивосток) и «Пацанки» (п.Новошахтинск);

3 место - «Кубик» (п.Новый).

Финальная игра Приморской юниор – лиги КВН состоится в мае.

Напомним, главным призом сезона Приморской юниор-лиги КВН станет поездка осенью 2017 года на полуфинал телевизионного сезона Всероссийской юниор-лиги КВН в Москве, которая будет транслироваться на федеральном канале «Карусель».

Для справки. Всероссийская юниор-лига КВН - официальная лига Международного союза КВН. Мероприятия и программы реализуются Российским союзом молодежи при поддержке телевизионного творческого объединения «АМиК». Подробности можно узнать в официальной группе ВКонтакте.