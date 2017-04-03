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Ставки на ипотеку в Приморье достигли минимума

​Решить квартирный вопрос стало легче
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Взять ипотеку по программам «Приобретение готового жилья», «Перекредитование», «Целевой кредит под залог имеющейся квартиры» и «Ипотека с государственной поддержкой» можно по ставке от 10,5% годовых, еще ниже ставки по продукту «Приобретение жилья на этапе строительства» – от 10% годовых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию Приморья. 

Большой популярностью пользуется программа “Целевой кредит под залог имеющейся квартиры”, не требующая первоначального взноса, особенно у родителей, которые планируют приобретение квартиры подрастающим детям. Так, под залог двухкомнатной квартиры вполне реально приобрести однокомнатную квартиру на этапе строительства. Выгодно снижение процентных ставок и приморцам, уже выплачивающим ипотечные кредиты. Рефинансирование позволит не только существенно уменьшить переплату, но и снизить размер ежемесячного платежа.

Тем, кто оформил ипотеку на срок до 10 лет или планирует погашать ее досрочно, подойдет программа «Переменная ставка», имеющая фиксированный ежемесячный платеж при нефиксированном сроке займа. Ставка привязана к уровню инфляции и меняется ежеквартально, поэтому в случае снижения уровня инфляции заемщики смогут погасить займ раньше запланированного срока. Размер переменной ставки на второй квартал 2017 года установлен АИЖК в размере 10,88%, но к концу года аналитики прогнозируют снижение до 8%.

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