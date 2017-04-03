В середине недели в Приморье потеплеет до +24° С 17:34, 03 апреля В середине недели в Приморье потеплеет до +24° С
Дневник девушки: Витамины или химия? 16:33, 03 апреля Дневник девушки: Витамины или химия? (Эксклюзив)
Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете 15:56, 03 апреля Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете (Видео)
Новостная лента
Апрель, 03 понедельник
18:51
Дневник девушки: Витамины или химия? Эксклюзив
18:51
Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы Фото
18:51
Политолог: Следует ждать отставок губернаторов Фото
18:00
Команды из Владивостока вышли в финал всероссийской юниор – лиги КВН
17:51
Vladivostok Boat Show 2017 ворвется в Тихоокеанский туристский форум на всех парусах!
17:46
Ставки на ипотеку в Приморье достигли минимума
17:34
В середине недели в Приморье потеплеет до +24° С
17:22
Главное событие в области классической музыки стартует в Приморье 4 апреля
17:10
Зубная паста «убивает» здоровье человека, - ученые
16:57
Мужчина ответил за рога друга в Приморье
16:45
Самую разбитую трассу в Приморье приводят в порядок Фото
16:21
Более 1600 человек получили гектар в Приморье
16:10
Заброшенное здание сгорело в Приморье
15:56
Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете Видео
15:40
Школьник из Владивостока занял третье место во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности Фото
15:33
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
15:21
​Владивостокский автомобилист сбил пенсионерку на парковке Эксклюзив
15:20
В Приморском крае в розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина OZON.ru
15:12
Владивосток накроет «волна» теплого воздуха
15:01
За похищение сейфа приморец угодил в колонию строгого режима
14:49
Геи редко занимают руководящую должность, - ученые
14:40
Известный экстрасенс отказался отвечать на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе Пушкарева Эксклюзив
14:34
Во Владивостоке состоится чемпионат по практической стрельбе из пистолета
14:22
Серьезный пожар тушат в Приморье Фото и Видео
14:17
Владивосток готовится к туристическому сезону
14:02
Новый город появится в Приморье
13:48
Сегодня в администрации Владивостока стартует семинар «Молодой управдом»
13:41
Стали известны подробности ДТП с участием такси и мотоцикла во Владивостоке Эксклюзив
13:33
Пьяные приморцы избили и изнасиловали несовершеннолетнюю
13:21
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
13:12
Приморец зарезал своих собутыльников за оскорбления
13:08
​«Луч» не удержал победу в игре с «Волгарем» Фото
13:01
Пешеходы Приморья не соблюдают ПДД
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Главное событие в области классической музыки стартует в Приморье 4 апреля

«Дальневосточная весна» пройдет в Приморье с 4 по 14 апреля
Фото: Приморская филармония Фото: Приморская филармония
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

ХХVI фестиваль «Дальневосточная весна» стартует в Приморье уже завтра, 4 апреля, и обещает удивить приморцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской филармонии.

Впервые в этом году определена тематика фестиваля - море и пробуждающаяся природа. Раньше участники могли выбирать любые произведения для исполнения, однако в этом году перед ними стоит другая задача: все произведения, которые будут звучать в рамках фестиваля, должны быть написаны о весне и море.

Кроме того, в рамках фестивале впервые пройдет гала-концерт «Юный виртуоз», в котором примут участие ребята – победители общероссийских региональных и международных конкурсов. Откроет фестивальную программу 4 апреля Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением южно-корейского дирижера Но Тае-Чеола.

В этом году на «Дальневосточной весне» выступят музыканты из более чем 15 стран мира. Самая грандиозная труппа – Пекинского Международного Симфонического Оркестра, который объединил более 60 музыкантов из Италии, Испании, США, Бельгии, Норвегии, Канады, Кореи и даже Грузии. Таким составом артисты выступают по всему миру уже с десяток лет. Во Владивостоке Пекинский Симфонический оркестр выступит впервые и обещает кроме известных произведений исполнить две мировые премьеры. Также на сцене Приморской краевой филармонии выступит Юрий Медяник и Emotion-orchestrа, струнный квартет «Вдохновение».

Отметим, ХХVI фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» пройдет в Приморье с 4 по 14 апреля. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Самую разбитую трассу в Приморье приводят в порядок
16:45, 03 апреля 2017 Самую разбитую трассу в Приморье приводят в порядок

Задействованы три рабочих бригады

Более 1600 человек получили гектар в Приморье
16:21, 03 апреля 2017 Более 1600 человек получили гектар в Приморье

Неизменно большая часть заявок поступает на территорию Владивостокской агломерации

Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете
15:56, 03 апреля 2017 Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете

Клип оценили практически 170 тысяч россиян

Школьник из Владивостока занял третье место во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности
15:40, 03 апреля 2017 Школьник из Владивостока занял третье место во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

Олимпиада проходила в три этапа

Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
15:33, 03 апреля 2017 Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

В Приморском крае в розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина OZON.ru
15:20, 03 апреля 2017 В Приморском крае в розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина OZON.ru

Ростелеком планирует расширять географию пунктов выдачи товаров

Владивосток накроет «волна» теплого воздуха
15:12, 03 апреля 2017 Владивосток накроет «волна» теплого воздуха

Осадков не ожидается