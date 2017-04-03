Главное событие в области классической музыки стартует в Приморье 4 апреля

«Дальневосточная весна» пройдет в Приморье с 4 по 14 апреля

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

ХХVI фестиваль «Дальневосточная весна» стартует в Приморье уже завтра, 4 апреля, и обещает удивить приморцев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской филармонии.

Впервые в этом году определена тематика фестиваля - море и пробуждающаяся природа. Раньше участники могли выбирать любые произведения для исполнения, однако в этом году перед ними стоит другая задача: все произведения, которые будут звучать в рамках фестиваля, должны быть написаны о весне и море.

Кроме того, в рамках фестивале впервые пройдет гала-концерт «Юный виртуоз», в котором примут участие ребята – победители общероссийских региональных и международных конкурсов. Откроет фестивальную программу 4 апреля Тихоокеанский симфонический оркестр под управлением южно-корейского дирижера Но Тае-Чеола.

В этом году на «Дальневосточной весне» выступят музыканты из более чем 15 стран мира. Самая грандиозная труппа – Пекинского Международного Симфонического Оркестра, который объединил более 60 музыкантов из Италии, Испании, США, Бельгии, Норвегии, Канады, Кореи и даже Грузии. Таким составом артисты выступают по всему миру уже с десяток лет. Во Владивостоке Пекинский Симфонический оркестр выступит впервые и обещает кроме известных произведений исполнить две мировые премьеры. Также на сцене Приморской краевой филармонии выступит Юрий Медяник и Emotion-orchestrа, струнный квартет «Вдохновение».

Отметим, ХХVI фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» пройдет в Приморье с 4 по 14 апреля.