В середине недели в Приморье потеплеет до +24° С

В середине недели Приморье вновь окажется во власти китайского циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Днем в среду, 5 апреля, край опять окажется в теплом секторе циклонического вихря, в результате чего воздух прогреется до летних температур +18…+24 °C, на побережье +12…+17 °C. На севере пройдет небольшой дождь.
Во второй половине в Приморском крае местами пройдут дожди, преимущественно небольшие.
Днем в пятницу, 7 апреля, усилится южный ветер. Температурный фон ночью от +3…+10 °C, в горных районах еще возможны заморозки до −4 °C. Максимальная температура днем +17…+22 °C, на побережье прохладнее, +7…+14 °C.
Во Владивостоке осадков не ожидается. Усилится
южный, юго-восточный ветер. Ночная температура воздуха ожидается в пределах
+3…+7 °C. Самый теплый день вероятен в среду, когда максимальная
температура достигнет +14…+16 °C, что может превысить абсолютный максимум на
этот день. В дальнейшем с увеличением облачности температура воздуха окажется
ниже, +8…+11 °C.