В середине недели в Приморье потеплеет до +24° С

Осадков не ожидается

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

В середине недели Приморье вновь окажется во власти китайского циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Днем в среду, 5 апреля, край опять окажется в теплом секторе циклонического вихря, в результате чего воздух прогреется до летних температур +18…+24 °C, на побережье +12…+17 °C. На севере пройдет небольшой дождь.

Во второй половине в Приморском крае местами пройдут дожди, преимущественно небольшие.

Днем в пятницу, 7 апреля, усилится южный ветер. Температурный фон ночью от +3…+10 °C, в горных районах еще возможны заморозки до −4 °C. Максимальная температура днем +17…+22 °C, на побережье прохладнее, +7…+14 °C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Усилится южный, юго-восточный ветер. Ночная температура воздуха ожидается в пределах +3…+7 °C. Самый теплый день вероятен в среду, когда максимальная температура достигнет +14…+16 °C, что может превысить абсолютный максимум на этот день. В дальнейшем с увеличением облачности температура воздуха окажется ниже, +8…+11 °C.

