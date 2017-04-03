Зубная паста «убивает» здоровье человека, - ученые

В средствах содержится опасный компонент

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Французский ученые в ходе исследования выяснили, что зубная паста «убивает» здоровье человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По словам исследователей, в состав зубной пасты зачастую входит диоксид титана, который не только воздействует на зубную эмаль, но и проникает в клетки организма человека и оказывает губительное влияние на иммунитет. Диоксид титана может даже вызывать некоторые онкологические заболевания.



Специалисты обращают внимание на то, что, как оказалось, опасный диоксид титана содержится и в других средствах, предназначенных для гигиены рта. Он присутствует, к примеру, в составе жевательных резинок. А это значит, что их регулярное использование также негативно влияет на здоровье человека. К тому же, жевательную резинку человек держит во рту дольше, чем зубную пасту при чистке зубов.



Ученые рассказали, что диоксид титана маркируют на упаковках как Е-171. Они советуют при возможности избегать зубных паст и жвачек, а также любых других продуктов, в состав которых выходит это вещество.



Кстати, о негативном влиянии зубных паст ученые заявляли и до исследования французских ученые. Специалисты выявили, что многие производители увеличили количество фтора в составе зубных паст. Фтор, как известно, также может спровоцировать развитие неизлечимых заболеваний.