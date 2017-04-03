Дневник девушки: Витамины или химия? 16:33, 03 апреля Дневник девушки: Витамины или химия? (Эксклюзив)
Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете 15:56, 03 апреля Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете (Видео)
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен 15:33, 03 апреля Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
Новостная лента
Апрель, 03 понедельник
17:20
Дневник девушки: Витамины или химия? Эксклюзив
17:20
Жители Приморья: Хватит залезать в наши карманы Фото
17:20
Политолог: Следует ждать отставок губернаторов Фото
17:10
Зубная паста «убивает» здоровье человека, - ученые
16:57
Мужчина ответил за рога друга в Приморье
16:45
Самую разбитую трассу в Приморье приводят в порядок Фото
16:21
Более 1600 человек получили гектар в Приморье
16:10
Заброшенное здание сгорело в Приморье
15:56
Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете Видео
15:40
Школьник из Владивостока занял третье место во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности Фото
15:33
Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
15:21
​Владивостокский автомобилист сбил пенсионерку на парковке Эксклюзив
15:20
В Приморском крае в розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина OZON.ru
15:12
Владивосток накроет «волна» теплого воздуха
15:01
За похищение сейфа приморец угодил в колонию строгого режима
14:49
Геи редко занимают руководящую должность, - ученые
14:40
Известный экстрасенс отказался отвечать на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе Пушкарева Эксклюзив
14:34
Во Владивостоке состоится чемпионат по практической стрельбе из пистолета
14:22
Серьезный пожар тушат в Приморье Фото и Видео
14:17
Владивосток готовится к туристическому сезону
14:02
Новый город появится в Приморье
13:48
Сегодня в администрации Владивостока стартует семинар «Молодой управдом»
13:41
Стали известны подробности ДТП с участием такси и мотоцикла во Владивостоке Эксклюзив
13:33
Пьяные приморцы избили и изнасиловали несовершеннолетнюю
13:21
Во Владивостоке работают эвакуаторы Фото
13:12
Приморец зарезал своих собутыльников за оскорбления
13:08
​«Луч» не удержал победу в игре с «Волгарем» Фото
13:01
Пешеходы Приморья не соблюдают ПДД
12:52
За выходные на дорогах Приморья зафиксировано более 150 ДТП
12:43
​Владивосток претендует на беговую столицу России Фото
12:41
Птичий грипп угрожает Дальнему Востоку
12:35
Строитель Приморского океанариума сегодня должен дать показания в суде Эксклюзив
12:35
Ученые узнали, на каком боку лучше спится
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Более 1600 человек получили гектар в Приморье

Неизменно большая часть заявок поступает на территорию Владивостокской агломерации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Сотни заявок на дальневосточный гектар в Приморье продолжают ежедневно поступать со всей России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. 1 626 человек уже получили участок в пользование.

Кроме того, более 29 тысяч человек уже подали свои заявки на гектар в Приморье, на рассмотрении осталось около 17 тысяч заявлений. На данный момент отдано в пользование граждан уже 1 626 участков. В более 1,7 тысяче случаев принято положительное решение о выдаче гектара, ведётся процесс оформления договоров.

Неизменно большая часть заявок поступает на территорию Владивостокской агломерации – Надеждинский и Шкотовский районы. Здесь изъявили желание взять землю более 10 тысяч россиян. Близость к морю и крупным городам, развитая инфраструктура делают эти муниципалитеты максимально привлекательными не только для жителей других регионов, но и для самих приморцев.

Помощь в подборе участка и его оформлении жители края могут получить как на приеме у специалистов уполномоченных органов, так и в Центре поддержки получателей гектара. Учреждение начало работать с 30 января этого года, и за это время за бесплатной помощью сюда обратились более 1,2 тысячи человек. Чаще всего поступают вопросы о работе федеральной информационной системы ”На Дальний Восток”, подборе участка, корректировке его границ. Мы также готовы оказать помощь в регистрации личного кабинета, в том числе и на портале Госуслуг.

Подать заявку и получить консультационную помощь приморцы также могут в любом отделении МФЦ «Мои документы».

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. Каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов. 

О том, какова тайная «кухня», на которой готовится выдача «дальневосточных гектаров» в Приморском крае, корреспонденту РИА VladNews рассказал житель Владивостока Андрей Каракулин. С ноября 2016 года у него накопился богатый опыт в получении гектаров по данной госпрограмме, так как он помогал своим родственникам и друзьям в получении земельных участков. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете
15:56, 03 апреля 2017 Клип на песню владивостокского исполнителя «Целовались» продолжает набирать просмотры в Интернете

Клип оценили практически 170 тысяч россиян

Школьник из Владивостока занял третье место во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности
15:40, 03 апреля 2017 Школьник из Владивостока занял третье место во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

Олимпиада проходила в три этапа

Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен
15:33, 03 апреля 2017 Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

В Приморском крае в розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина OZON.ru
15:20, 03 апреля 2017 В Приморском крае в розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина OZON.ru

Ростелеком планирует расширять географию пунктов выдачи товаров

Владивосток накроет «волна» теплого воздуха
15:12, 03 апреля 2017 Владивосток накроет «волна» теплого воздуха

Осадков не ожидается

Известный экстрасенс отказался отвечать на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе Пушкарева
14:40, 03 апреля 2017 Известный экстрасенс отказался отвечать на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе Пушкарева

Александр Шепс побывал во Владивостоке

Владивосток готовится к туристическому сезону
14:17, 03 апреля 2017 Владивосток готовится к туристическому сезону

Новые восьмидневные маршруты подготовят для гостей края