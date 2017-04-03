Более 1600 человек получили гектар в Приморье

Неизменно большая часть заявок поступает на территорию Владивостокской агломерации

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Сотни заявок на дальневосточный гектар в Приморье продолжают ежедневно поступать со всей России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. 1 626 человек уже получили участок в пользование.

Кроме того, более 29 тысяч человек уже подали свои заявки на гектар в Приморье, на рассмотрении осталось около 17 тысяч заявлений. На данный момент отдано в пользование граждан уже 1 626 участков. В более 1,7 тысяче случаев принято положительное решение о выдаче гектара, ведётся процесс оформления договоров.

Неизменно большая часть заявок поступает на территорию Владивостокской агломерации – Надеждинский и Шкотовский районы. Здесь изъявили желание взять землю более 10 тысяч россиян. Близость к морю и крупным городам, развитая инфраструктура делают эти муниципалитеты максимально привлекательными не только для жителей других регионов, но и для самих приморцев.

Помощь в подборе участка и его оформлении жители края могут получить как на приеме у специалистов уполномоченных органов, так и в Центре поддержки получателей гектара. Учреждение начало работать с 30 января этого года, и за это время за бесплатной помощью сюда обратились более 1,2 тысячи человек. Чаще всего поступают вопросы о работе федеральной информационной системы ”На Дальний Восток”, подборе участка, корректировке его границ. Мы также готовы оказать помощь в регистрации личного кабинета, в том числе и на портале Госуслуг.

Подать заявку и получить консультационную помощь приморцы также могут в любом отделении МФЦ «Мои документы».

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. Каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

О том, какова тайная «кухня», на которой готовится выдача «дальневосточных гектаров» в Приморском крае, корреспонденту РИА VladNews рассказал житель Владивостока Андрей Каракулин. С ноября 2016 года у него накопился богатый опыт в получении гектаров по данной госпрограмме, так как он помогал своим родственникам и друзьям в получении земельных участков.