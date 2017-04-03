В Приморском крае в розничной сети «Ростелекома» теперь можно получить заказы из интернет-магазина OZON.ru

ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает сотрудничать с крупнейшим российским онлайн-ритейлером OZON.ru. Товары из интернет-магазина можно получить в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» в четырех городах Приморского края.
Все салоны «Ростелекома», где доступна услуга получения заказов, расположены в удобных для получателей местах: в центральных и жилых районах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.
«Мы рады новому сотрудничеству с одним из крупнейших онлайн-ритейлеров России OZON.ru. Уверен, что новый сервис будет востребован среди наших клиентов», – отметил генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Арвидас Алутис.
«Благодаря стратегическому сотрудничеству с розничной сетью «Ростелекома» мы сможем доставлять заказы OZON.ru еще удобнее и в более сжатые сроки для наших покупателей. Теперь улучшенная доставка будет доступна для 21 города», — комментирует генеральный директор OZON Доставка Зоя Ли.
В 2017 году «Ростелеком – Розничные системы» планирует расширять географию пунктов выдачи товаров из интернет-магазина OZON.ru.
Пункты выдачи заказов OZON в центрах продаж и обслуживания «Ростелеком»:
- Владивосток, Черемуховая, 9;
- Артем, Амурская,40;
- Уссурийск, Советская, 103;
- Находка, Ленинская, 1.