Еще один междугородний рейс из Владивостока отменен

Сегодня, 3 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен еще один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30, отменен.
Сегодня, 3 апреля, на Владивостокском автовокзале отменен еще один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".
Так, рейс 522, следующий по маршруту Владивосток - Покровка в 16:30, отменен.
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