Заброшенное здание сгорело в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

2 апреля в 14 часов 5 минут в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании на улице Наречная в посёлке Зарубино, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Незамедлительно огнеборцы были на месте происшествия и приступили к ликвидации пожара. Наблюдалось открытое горение кровли нежилого дома. В 14 часов 21 минуту пожар был локализован, а спустя еще 3 часа - полностью ликвидирован. В тушении пожара участвовали 4 человека личного состава и 1 единица техники.