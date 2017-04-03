Известный экстрасенс отказался отвечать на вопросы журналистов о дальнейшей судьбе Пушкарева

Александр Шепс побывал во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Известный экстрасенс, победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» побывал во Владивостоке и пообщался с журналистами, сообщает РИА VladNews.

Александр Шепс прилетел в приморскою столицу еще в минувшую пятницу и в одном из кафе города встретился с представителями СМИ, чтобы ответить на все интересующие их вопросы.

Многие журналисты пришли на встречу с экстрасенсом, чтобы узнать дальнейшую судьбу города и края, прихватив с собой фотографии мэра Владивостока Игоря Пушкарева и губернатора. Но вот затрагивать политические вопросы менеджер Александра запретил. Поэтому узнать о судьбе временно отстраненного от должности главы города не удалось.

Стоит отметить, что Александр Шепс откровенно делился своими историями из жизни и рассказал много чего интересного о себе.

Также экстрасенс поделился и своими впечатлениями о Владивостоке. Как оказалось, экстрасенс приехал в Приморье впервые и сразу же сравнил Владивосток со своим родным городом – Самарой и даже нашел похожие улочки.