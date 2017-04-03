Серьезный пожар тушат в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье произошел серьезный пожар, последствия которого спасатели устраняют до сих пор, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сообщение о возгорании поступило на пуль пожарной охраны еще вчера, в 13 часов 13 минут. Горела птицефабрика, расположенная на улице Охотничья в поселке Заводском. Через 10 минут сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Из-за сильного задымления было задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы. Проведя разведку, пожарные установили, что горели крыша и стены.

В 14 часов ровно пожар был локализирован. Спустя девять часов был ликвидирован очаг открытого горения. На данный момент ведется проливка конструкций.

Боролись с огнём 16 человек личного состава и пять единиц техники. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.