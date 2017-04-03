Мужчина ответил за рога друга в Приморье

Ему назначен административный штраф

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Житель Ставрополья ответил за рога друга: ему назначен штраф в 500 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Водитель автомобиля ВАЗ 2105 («Жигули») с приморскими номерами был остановлен на 265-м километре автодороги «Уссури» Хабаровск-Владивосток: в багажнике и салоне авто было обнаружено 15 килограммов рогов (как выяснилось, оленьих). Документов на перевозку не было. Как пояснил молодой человек, про эти рога он ничего не знает, просто его приятель из Благовещенска попросил передать их другому приятелю во Владивосток.