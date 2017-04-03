Стали известны подробности ДТП с участием такси и мотоцикла во Владивостоке

Байкер направлен на амбулаторное лечение

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла, которое произошло во Владивостоке в районе дома №20 по проспекту 100-летия Владивостоку. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение произошло около 07:30 в субботу, 1 апреля.

Автомобиль Toyota Sienta владивостокской таксомоторной фирмы под управлением 35-летнего мужчины во время движения с Камской при развороте не занял крайнего левого положения и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Kawasaki D-Tracker.

Пострадал 35-летний мотоциклист, который получил сотрясение мозга и ушиб правой лучевой кости. Мужчина направлен на амбулаторное лечение.